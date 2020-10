Chaouki | “Impiegare i profughi per vigilare sui quartieri” | ma è una vecchia bufala

Leggi su bufale

(Di martedì 13 ottobre 2020) I nostri contatti ci segnalano un meme con protagonista Khalid, deputato del PD, che in una dichiarazione avrebbe proposto di “impiegare ipersui quartieri delle nostre città”, suscitando l’ira dei condivisori compulsivi. Potremmo impiegare ipersui quartieri delle nostre città! In mancanza delle forze dell’ordine sarebbero loro a tutelare la sicurezza dei cittadini! Nessun riscontro Di questa affermazione non esiste alcun riscontro. Lo avevamo già sottolineato in un nostro articolo pubblicato il 27 novembre 2017. Khalidnon ha mai pronunciato questa frase né ha avanzato tale proposta. Ma l’ho letto su Facebook! Ciò che molti utenti ancora non accettano ...