UE, Gentiloni: ripresa in corso, ma sta rallentando (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Vivremo mesi in cui avremo continuo braccio di ferro tra fiducia e incertezza perchè la ripresa è in corso, è cominciata da giugno, ma nelle ultime settimane, pur continuando, sta rallentando”. Lo ha detto il Commissario UE all’Economia, Paolo Gentiloni, nel corso del suo intervento all’Assemblea di Assolombarda sottolineando di non aver ancora “previsioni ufficiali” ma “vediamo da diversi dati che nell’ultimo periodo lo sprint iniziale della ripresa ha in parte frenato”. “Per costruire la fiducia di fronte a una situazione che resta incerta – ha proseguito – servono ovviamente misure di contenimento che siano proporzionate, non siano misure che ci riportano indietro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Vivremo mesi in cui avremo continuo braccio di ferro tra fiducia e incertezza perchè laè in, è cominciata da giugno, ma nelle ultime settimane, pur continuando, sta”. Lo ha detto il Commissario UE all’Economia, Paolo, neldel suo intervento all’Assemblea di Assolombarda sottolineando di non aver ancora “previsioni ufficiali” ma “vediamo da diversi dati che nell’ultimo periodo lo sprint iniziale dellaha in parte frenato”. “Per costruire la fiducia di fronte a una situazione che resta incerta – ha proseguito – servono ovviamente misure di contenimento che siano proporzionate, non siano misure che ci riportano indietro ...

