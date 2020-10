Uber Eats commissariata per caporalato: rider «pagati 3 euro a consegna» e «derubati» delle mance (Di lunedì 12 ottobre 2020) Rider Uber che lavoravano in «condizioni degradanti», «pagati a cottimo 3 euro a consegna», «derubati» delle mance e «puniti». Si chiude l’inchiesta e questo è quanto si legge nell’avviso di chiusura delle indagini. Il pm di Milano Paolo Storari ha firmato la chiusura delle indagini per caporalato sui rider che comprendono anche reati fiscali da parte di Uber. Il provvedimento porta al commissariamento di Uber Italy dopo un’azione che non si era mai vista prima nei confronti di una piattaforma di delivery. LEGGI ANCHE >>> Il tribunale di Milano ha definito ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Riderche lavoravano in «condizioni degradanti», «a cottimo 3», «e «puniti». Si chiude l’inchiesta e questo è quanto si legge nell’avviso di chiusuraindagini. Il pm di Milano Paolo Storari ha firmato la chiusuraindagini persui rider che comprendono anche reati fiscali da parte di. Il provvedimento porta al commissariamento diItaly dopo un’azione che non si era mai vista prima nei confronti di una piattaforma di delivery. LEGGI ANCHE >>> Il tribunale di Milano ha definito ...

Avvenire_Nei : Food delivery. Inchiesta sul caporalato, rider sfruttati e imbrogliati - ilcirotano : Per i magistrati di Milano i fattorini di Uber Eats lavoravano in condizioni degradanti - - bikeitalia_it : #UberEats, indagini per caporalato: 'Ciclofattorini vessati e pagati a cottimo' - macrovba : RT @Agenzia_Italia: Per i magistrati di Milano i fattorini di Uber Eats lavoravano in condizioni degradanti - Notiziedi_it : Per i magistrati di Milano i fattorini di Uber Eats lavoravano in condizioni degradanti -