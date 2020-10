Tom Parker dei The Wanted ha un tumore terminale al cervello: “Ho da 3 a 18 mesi di vita, ma combatto per vedere nascere mio figlio” (Di lunedì 12 ottobre 2020) In contemporanea con l’ascesa degli One Direction in UK nasceva anche un’altra boyband che ha sfornato alcune hit arrivate anche in Italia, i The Wanted. Oggi uno dei contanti del gruppo ha rilasciato un’intervista ad Ok Magazine che ha sconvolto tutti. Tom Parker ha rivelato di avere un tumore al cervello al quarto stadio, con un’aspettativa di vita che va dai 3 ai 18 mesi. L’artista ha detto che tutto è iniziato lo scorso luglio con una crisi epilettica, poi ad agosto ha avuto un altro malore ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove ha scoperto che quegli attacchi erano dovuti ad un tumore al cervello non operabile, un glioblastoma al quarto stadio. La compagna di Tom Parker, ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 ottobre 2020) In contemporanea con l’ascesa degli One Direction in UK nasceva anche un’altra boyband che ha sfornato alcune hit arrivate anche in Italia, i The. Oggi uno dei contanti del gruppo ha rilasciato un’intervista ad Ok Magazine che ha sconvolto tutti. Tomha rivelato di avere unalal quarto stadio, con un’aspettativa diche va dai 3 ai 18. L’artista ha detto che tutto è iniziato lo scorso luglio con una crisi epilettica, poi ad agosto ha avuto un altro malore ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove ha scoperto che quegli attacchi erano dovuti ad unalnon operabile, un glioblastoma al quarto stadio. La compagna di Tom, ...

StraNotizie : Tom Parker dei The Wanted ha un tumore terminale al cervello: “Ho da 3 a 18 mesi di vita, ma combatto per vedere na… - HuffPostItalia : Tom Parker della boyband The Wanted: 'Ho un tumore al cervello inoperabile. Combatterò' - billjejeanx : Tom Parker ha un tumore al cervello sto piangendo - DrApocalypse : Tom Parker choc, diagnosticato a 32 anni un tumore al cervello incurabile - soundsblogit : The Wanted, Tom Parker rivela di avere un tumore al cervello: “Ho intenzione di combatterlo” -