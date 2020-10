Tare: «Senza la pandemia non ci saremmo potuti permettere Muriqi» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il ds dalla Lazio ha ammesso con grande sincerità quanto il Covid-19 abbia influito nell’acquisto di Vedat Muriqi «Se non stessimo vivendo in un periodo di pandemia – ha detto Igli Tare al portale turco Sporx – non avremmo potuto prendere Muriqi a questa cifra. Forse non avremmo potuto proprio farlo». Foto: Lazio Twitter L'articolo Tare: «Senza la pandemia non ci saremmo potuti permettere Muriqi» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il ds dalla Lazio ha ammesso con grande sincerità quanto il Covid-19 abbia influito nell’acquisto di Vedat«Se non stessimo vivendo in un periodo di– ha detto Iglial portale turco Sporx – non avremmo potuto prenderea questa cifra. Forse non avremmo potuto proprio farlo». Foto: Lazio Twitter L'articolo: «lanon ci» proviene da Alfredo Pedullà.

