Taglio dei vitalizi, Ilona Staller non si trattiene: “Non riesco a pagarci le tasse” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilona Staller non le manda a dire, quando critica il governo. L’ex pornostar e parlamentare è tornata a parlare delle sue difficoltà economiche e di come il Taglio dei vitalizi potrebbe causarle parecchi disagi. Ilona Staller, duro sfogo per i problemi economici L’ex deputata non se la passa bene economicamente, e in un’intervista ad Adnkronos ha dichiarato di non riuscire più a sostenere economicamente la vita in Italia. “Nelle trasmissioni televisive non mi chiamano, le discoteche sono chiuse e i locali a causa del Covid chiudono alle 23”, ha dichiarato la Staller. Quindi, ha poi aggiunto che non ha ricevuto aiuto neanche dal suo ex marito, “che si è arricchito con la mia immagine, è negli ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 ottobre 2020)non le manda a dire, quando critica il governo. L’ex pornostar e parlamentare è tornata a parlare delle sue difficoltà economiche e di come ildeipotrebbe causarle parecchi disagi., duro sfogo per i problemi economici L’ex deputata non se la passa bene economicamente, e in un’intervista ad Adnkronos ha dichiarato di non riuscire più a sostenere economicamente la vita in Italia. “Nelle trasmissioni televisive non mi chiamano, le discoteche sono chiuse e i locali a causa del Covid chiudono alle 23”, ha dichiarato la. Quindi, ha poi aggiunto che non ha ricevuto aiuto neanche dal suo ex marito, “che si è arricchito con la mia immagine, è negli ...

CatalfoNunzia : Dopo il taglio del numero dei parlamentari, inizia a prendere forma un’altra importante battaglia del @Mov5Stelle:… - fleinaudi : #BuonaPagina 'Addio alla mannaia' @mattiafeltri @LaStampa ??Tocca fare un paio di premesse. Prima: non tutti quell… - mgiov67 : RT @sofycanyaman: Come attore hai cambiato serie, nome dei personaggi, taglio di capelli, look, modello di occhiali... Come persona non p… - SardegnaG : RT @Alesen1974: Cari italiani mi sa che quel famoso caffè che vi aspettavate con il taglio dei parlamentari se lo berranno in #Alitalia - doformichelli : RT @Alesen1974: Cari italiani mi sa che quel famoso caffè che vi aspettavate con il taglio dei parlamentari se lo berranno in #Alitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio dei Alunni disabili, taglio dei fondi per l’assistenza scolastica: caos a Roma La Tecnica della Scuola Mercedes Vito Van Diesel in vendita Lazio

Mercedes-Benz Vito 2.2 114 CDI PL Mixto Extra-Long uniproprietario da nuovo ufficiale Mercedes Benz Roma con chilometraggio certificato da tagliando eseguito in ...

Covid: operatori sardi spettacolo pronti a mobilitazione

La data della protesta - sull'onda dei bauli in piazza di Milano - potrebbe essere quella ... E il settore - è stato sottolineato - oltre al taglio netto di 1 milione di euro rispetto al 2019, ...

Mercedes-Benz Vito 2.2 114 CDI PL Mixto Extra-Long uniproprietario da nuovo ufficiale Mercedes Benz Roma con chilometraggio certificato da tagliando eseguito in ...La data della protesta - sull'onda dei bauli in piazza di Milano - potrebbe essere quella ... E il settore - è stato sottolineato - oltre al taglio netto di 1 milione di euro rispetto al 2019, ...