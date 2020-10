Portogallo, con la Francia è 0-0 ma Joao Felix segna… il record di falli subiti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nonostante lo 0-0 sul campo, Portogallo e Francia non hanno deluso le attese. Il match di Nations League tra le due potenze europee ha visto tanti grandi talenti mettersi in mostra. Da Cristiano Ronaldo a Kylian Mbappé, passando per Joao Felix. Proprio il giovanissimo portoghese ha stabilito un nuovo primato molto curioso.Joao Felix, re... dei falli subiticaption id="attachment 1035871" align="alignnone" width="1024" Joao Felix (twitter)/captionCome sottolinea OptaJose su Twitter, Joao Felix ha fatto suo un curioso primato che da 10 anni non veniva battuto. Il trequartista o attaccante del Portogallo ha subito ben 7 falli. Nessuno ne aveva ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nonostante lo 0-0 sul campo,non hanno deluso le attese. Il match di Nations League tra le due potenze europee ha visto tanti grandi talenti mettersi in mostra. Da Cristiano Ronaldo a Kylian Mbappé, passando per. Proprio il giovanissimo portoghese ha stabilito un nuovo primato molto curioso., re... deicaption id="attachment 1035871" align="alignnone" width="1024"(twitter)/captionCome sottolinea OptaJose su Twitter,ha fatto suo un curioso primato che da 10 anni non veniva battuto. Il trequartista o attaccante delha subito ben 7. Nessuno ne aveva ...

Battute e sorrisi tra i due, con il momento immortalato sui social E’ stata la sfida di Nations League tra Francia e Portogallo l’occasione per l’incontro tra Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo. La ...

Intervistati da Mara Sangiorgio al termine dell'ultimo Gran Premio dell'Eifel, 11° appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1, Charles Leclerc e Sebastian Vettel non si sono detti soddisfatti d ...

