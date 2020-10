Modella scompare da New York: ritrovata un anno dopo in una favela a Rio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da un anno la sua famiglia non aveva sue notizie. La Modella 26enne Eloisa Pinto Fontes, scomparsa all’improvviso da New York - dove calcava le passerelle - a giugno 2019, è stata ritrovata in una baraccopoli a sud di Rio de Janeiro. La polizia l’ha rintracciata mentre vagava in stato confusionale nella favela.Secondo i media locali, la giovane aveva con sé aveva uno zaino con dentro i suoi contratti con agenzie di moda e referenze di fotografi internazionali. Alcune persone l’avevano notata aggirarsi da due giorni per le strade di Morro do Cantagalo e avevano chiamato la polizia. Gli agenti l’hanno portata in un centro d’assistenza, dove è stata presa in carico dagli assistenti sociali e poi ricoverata in un istituto di salute ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da unla sua famiglia non aveva sue notizie. La26enne Eloisa Pinto Fontes, scomparsa all’improvviso da New- dove calcava le passerelle - a giugno 2019, è statain una baraccopoli a sud di Rio de Janeiro. La polizia l’ha rintracciata mentre vagava in stato confusionale nella.Secondo i media locali, la giovane aveva con sé aveva uno zaino con dentro i suoi contratti con agenzie di moda e referenze di fotografi internazionali. Alcune persone l’avevano notata aggirarsi da due giorni per le strade di Morro do Cantagalo e avevano chiamato la polizia. Gli agenti l’hportata in un centro d’assistenza, dove è stata presa in carico dagli assistenti sociali e poi ricoverata in un istituto di salute ...

FrancescaTGI : RT @HuffPostItalia: Modella scompare da New York: ritrovata un anno dopo in una favela a Rio - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Modella scompare da New York: ritrovata un anno dopo in una favela a Rio - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Modella scompare da New York: ritrovata un anno dopo in una favela a Rio - HuffPostItalia : Modella scompare da New York: ritrovata un anno dopo in una favela a Rio -

Ultime Notizie dalla rete : Modella scompare Modella scompare da New York: ritrovata un anno dopo in una favela a Rio L'HuffPost Morta Margaret Nolan, la bond girl tutta d'oro di 'Missione Goldfinger'

Roma, 12 ottobre 2020 - Modella, attrice e poi anche artista visuale ... a essere mostrata in un'installazione al MoMa di New York. A dare notizia della scomparsa è il regista Edgar Wright, che ha ...

Modella scompare da New York: ritrovata un anno dopo in una favela a Rio

Eloisa Pinto Fontes, che aveva calcato le passerelle della Grande Mela, è stata trovata dalla polizia in una baraccopoli, mentre vagava in stato confusionale ...

Roma, 12 ottobre 2020 - Modella, attrice e poi anche artista visuale ... a essere mostrata in un'installazione al MoMa di New York. A dare notizia della scomparsa è il regista Edgar Wright, che ha ...Eloisa Pinto Fontes, che aveva calcato le passerelle della Grande Mela, è stata trovata dalla polizia in una baraccopoli, mentre vagava in stato confusionale ...