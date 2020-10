Modella brasiliana scomparsa da un anno | Eloisa Fontes ritrovata in stato confusionale in una favela di Rio de Janeiro

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Non tutti conoscono la storia di26enne. Entrata nel mondo della moda a soli 18 anni, grazie ad una foto che le ha permesso di volare a New York per calcare le passerelle di grandi stilisti, come per esempio Dolce & Gabbana,ha bruciato troppo le tappe, vivendo troppo intensamente e in fretta la sua carriera da. Madre di una bambina di 7 anni,da quasi un. Cancellati i profili social e buttato via il telefono cellulare,non ha più lasciato sue tracce, lasciando l’ex marito e collega Andre Birleanu e la figlia. Un episodio che era già accaduto all’inizio del 2019, ma laera ...