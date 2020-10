Migranti: sbarco a Crotone, arrivati in 56 su barca a vela (Di lunedì 12 ottobre 2020) Crotone, 12 OTT - Sono 56 i Migranti sbarcati questa mattina nel porto di Crotone. Si trovavano su una imbarcazione a vela la cui presenza era stata segnalata alle forze dell'ordine la scorsa notte ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020), 12 OTT - Sono 56 iti questa mattina nel porto di. Si trovavano su una imzione ala cui presenza era stata segnalata alle forze dell'ordine la scorsa notte ...

LegaSalvini : BARI RIVOLTA SULLA NAVE DI MIGRANTI, OLTRE 50 POSITIVI A BORDO. LE AUTORITÀ: NO ALLO SBARCO DI ALTRI 350 E A BRINDI… - LegaSalvini : MIGRANTI: SBARCO NELLA LOCRIDE, IN 43 SU UNA BARCA A VELA - Noiconsalvini : NUOVO SBARCO DI MIGRANTI SULLE COSTE CALABRESI. IN 43 NELLA NOTTE SU UNA BARCA A VELA. - manu_etoile : RT @Signorasinasce: #Migranti : sbarco a #Crotone , arrivati in 56 su barca a vela - paolaokaasan : RT @LegaSalvini: MIGRANTI: SBARCO NELLA LOCRIDE, IN 43 SU UNA BARCA A VELA -