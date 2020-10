Matuidi: «Prima di lasciare l’Europa ho chiamato Deschamps» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Matuidi in estate è passato dalla Juventus all’Inter Miami: ecco le parole del centrocampista francese sul suo addio Blaise Matuidi ha parlato del suo passaggio all’Inter Miami dalla Juventus ai microfoni di CanalPlus. Le sue parole. «Ho parlato della mia decisione di lasciare l’Europa per andare in MLS con il ct Deschamps, ma a quel punto avevo già deciso dove proseguire la mia carriera. Per quanto mi riguarda, non penso di aver sacrificato la mia esperienza con la Nazionale. E’ stata una scelta difficile, ma so cosa posso fare e dare e come posso contribuire per i Bleus». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020)in estate è passato dalla Juventus all’Inter Miami: ecco le parole del centrocampista francese sul suo addio Blaiseha parlato del suo passaggio all’Inter Miami dalla Juventus ai microfoni di CanalPlus. Le sue parole. «Ho parlato della mia decisione dil’Europa per andare in MLS con il ct, ma a quel punto avevo già deciso dove proseguire la mia carriera. Per quanto mi riguarda, non penso di aver sacrificato la mia esperienza con la Nazionale. E’ stata una scelta difficile, ma so cosa posso fare e dare e come posso contribuire per i Bleus». Leggi su Calcionews24.com

