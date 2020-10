Massimiliano Morra fidanzato con un uomo, parla Lele Mora (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Live Non è la D’Urso, Lele Mora fa una confessione su Massimiliano Morra che riguarda la sua presunta omosessualità Da quando Adua Del Vesco ha lanciato la bomba nella casa del Grande Fratello Vip, sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Si sono scatenate molte polemiche, ma anche molte rivelazioni sull’attore. A Live non è … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Live Non è la D’Urso,fa una confessione suche riguarda la sua presunta omosessualità Da quando Adua Del Vesco ha lanciato la bomba nella casa del Grande Fratello Vip, sulla presunta omosessualità di. Si sono scatenate molte polemiche, ma anche molte rivelazioni sull’attore. A Live non è … L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : 'Ci ho sofferto, Adua mi piaceva tanto' ?? #GFVIP - SirDistruggere : Oggi è il #NationalComingOutDay, ma in molti ancora ignorano la differenza con un outing. Il coming out è quando u… - VicolodelleNews : ‘Live #nonèlaDUrso’ #LeleMora dichiara su #MassimilianoMorra: “Non è gay ma…stava con un uomo importante” #gfvip «… - IsaeChia : '#Live - #NonelaDUrso', #FabrizioCorona stronca la finta storia d'amore tra #AduaDelVesco e #MassimilianoMorra: 'Du… - supermalaxx : Lele Mora: le dichiarazioni choc su Massimiliano Morra a Live – Non è la d’Urso -