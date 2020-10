Lorenzo Amoruso mantiene la promessa: per Manila compleanno con proposta di nozze (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Se Dio vuole ci sposeremo", dichiara felice in un video Lorenzo Amoruso. Intanto, stavolta, l'ex calciatore non si è lasciato scappare l'occasione e ha fatto la sua proposta di nozze a Manila Nazzaro. La ex Miss Italia ha condiviso scatti raggianti di felicità, nei quali indossa il tanto atteso anello di fidanzamento. Il regalo più atteso.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGKEb3yn6mV/" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Se Dio vuole ci sposeremo", dichiara felice in un video. Intanto, stavolta, l'ex calciatore non si è lasciato scappare l'occasione e ha fatto la suadiNazzaro. La ex Miss Italia ha condiviso scatti raggianti di felicità, nei quali indossa il tanto atteso anello di fidanzamento. Il regalo più atteso.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGKEb3yn6mV/" Golssip.

