L’Eredità | inaspettato trionfo per il campione | la reazione di Flavio Insinna

Leggi su chenews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) A L’Ereditàresta stupefatto, così come il pubblico. Il gioco finale ha riservato grandi sorprese. Colpo di scena per ilFonte Foto: @tv italianaL’Eredità è uno dei programmi televisivi più amati di Rai Uno. Il quiz show appassiona tutti, dai più grandi ai piccini. Anche i telespettatori da casa vogliono cimentarsi nelle prove a cui i concorrenti sono sottoposti. Impossibile non fare il tifo per loro, soprattutto quando giungono al gioco finale, “la ghigliottina”, che può essere una gioia o un dolore. Chiunque, anche da casa, si mette alla prova cercando la parola che funge da filo conduttore per i cinque termini proposti dal conduttore...