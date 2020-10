Juve in ansia per Dybala, salta due match con l’Argentina (Di lunedì 12 ottobre 2020) Juve in ansia per le condizioni di Paulo Dybala, impegnato con la Nazionale argentina. Dopo aver saltato la sfida contro l'Ecuador, l'attaccante darà forfait anche per la partita contro la Bolivia, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar, a causa del persistere di un problema gastrointestinale. Lo ha fatto sapere direttamente la Seleccion attraverso un tweet. "Dybala non è in condizioni fisiche idonee". A questo punto il numero 10 bianconero potrebbe rientrare anzitempo a Torino e cercare di recuperare per la sfida di sabato sera in casa del Crotone. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 ottobre 2020)inper le condizioni di Paulo, impegnato con la Nazionale argentina. Dopo averto la sfida contro l'Ecuador, l'attaccante darà forfait anche per la partita contro la Bolivia, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar, a causa del persistere di un problema gastrointestinale. Lo ha fatto sapere direttamente la Seleccion attraverso un tweet. "non è in condizioni fisiche idonee". A questo punto il numero 10 bianconero potrebbe rientrare anzitempo a Torino e cercare di recuperare per la sfida di sabato sera in casa del Crotone.

JManiaSite : Problemi gastrointestinali e febbre per #Dybala, ma il tampone è negativo. Quando rientra a Torino dopo questa pare… - _DAGOSPIA_ : JUVE IN ANSIA PER DYBALA: SALTA ANCHE LA GARA CON LA BOLIVIA. RIENTRO A TORINO ANTICIPATO? - infoitsport : Dybala tiene in ansia la Juve. Per l’Argentina non sta bene, niente Bolivia - clikservernet : Dybala tiene in ansia la Juve. Per l’Argentina non sta bene, niente Bolivia - Noovyis : (Dybala tiene in ansia la Juve. Per l’Argentina non sta bene, niente Bolivia) Playhitmusic - -