Immobile | “La Scarpa d’Oro mi riempie d’orgoglio Mi ispiro a Trezeguet”

In una bella intervista rilasciata a France Football, Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, e Scarpa d'Oro 2020, ha parlato della sua stagione strepitosa, del trofeo personale vinto e delle ambizioni future. Queste le parole dell'attaccante: "La Scarpa d'Oro? Guardo la lista e leggo un'alternanza di nomi di Messi e Cristiano Ronaldo da 10 anni a questa parte. L'unico a batterli, nel 2016, Luis Suarez e ora io. Quest'anno comunque ci sarebbe stato anche Lewandovski, non avrebbero vinto loro. E' un onore entrare a far parte di questo cerchio di fuoriclasse. Inoltre, senza Pallone D'Oro non assegnato, la Scarpa d'Oro quest'anno è un valore aggiunto. Sono davvero felice".

