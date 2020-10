“Il salotto delle nonne e dei nonni”: incontri in remoto su temi d’attualità ai tempi del Covid (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’iniziativa è partita quattro anni fa da un piccolo gruppo di ex insegnanti ed ex dirigenti scolastici Leggi su lastampa (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’iniziativa è partita quattro anni fa da un piccolo gruppo di ex insegnanti ed ex dirigenti scolastici

chiarishka : Ho trovato un annuncio per questa casa super carina, dove però chi ci abita adesso ha messo uno specchio gigante in… - therealreessa : Se non ci muoviamo a finire la lezione, il salotto si trasformerà in una cosa simile a una scena del crimine - HoUnNomeCorto : @assonnata_ Casualmente sono gli unici che ne hanno parlato tutto il giorno, gli 'esclusi' hanno parlato di quello… - Vale_Mazz : @sotterratemi Io, molto modestamente, nella galleria di Palazzo Pitti stavo per chiedere il prezzo di un quadro di… - DeriuRegina : RT @SalaLettura: La poesia cinese, dipinge visioni senza separarle dalle idee. Le forme poetiche di un’essenzialità radicale, hanno il rigo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il salotto Savoiardi di Matilde Vicenzi, il sapore della Tiramisù World Cup 2020 Fortune Italia