Il Codacons fa causa alla RAI: la colpa è sempre di Chiara Ferragni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Codacons non si arrende fa causa alla RAI pur di "difendere" gli italiani dal fenomeno Chiara Ferragni. E Fedez? La prende con ironia. Stavolta a finire nel mirino del Codacons è nientemeno che la RAI, "colpevole" (almeno fino a prova contraria) di aver organizzato un gigantesco momento promozionale per Chiara Ferragni con i soldi dei contribuenti.

AndreaMil_ : @cmterzi Tutto molto bello assessore, però sulla linea Bergamo Milano via Carnate stiamo per fare esposto in procur… - PoveraMa : @Codacons @Corriere Cioè il Nord Coreano Salvini può andare in onda a tutte le ore e voi volete fare causa per un d… - Agricolturabio1 : RT @a_colonello: @DAVIDPARENZO @CarloCalenda @LaZanzaraR24 Credi ci sia una causa in corso, e @CarloCalenda ha anche posto pubblicamente un… - a_colonello : @DAVIDPARENZO @CarloCalenda @LaZanzaraR24 Credi ci sia una causa in corso, e @CarloCalenda ha anche posto pubblicam… - Py_FeS2 : RT @Stenny1974: @meloccaros @CarloCalenda Il #codacons secondo me farà causa a #Nadal...così tanto per fare -