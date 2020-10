Il cancro alla prostata può essere curato da farmaci per colesterolo ed epilessia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono due i farmaci generici, utilizzati in genere per contrastare il colesterolo in eccesso, e un antiepilettico i medicinali che, combinati insieme con un antitumorale, sembrano dare risposte più che soddisfacenti nei pazienti affetti da carcinoma alla prostata. A scoprirlo è stato uno studio condotto dal gruppo di ricerca sperimentale dell’Istituto dei tumori di Napoli, diretto da Alfredo Budillon, pubblicato online sul ‘Journal of Experimental & Clinical Cancer Research’. “Si tratta di una innovativa combinazione farmacologica antitumorale per il carcinoma prostatico – spiega Budillon – e sta nella capacità di due farmaci generici, un antiepilettico a base di acido valproico e l’anticolesterolo simvastatina, di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono due igenerici, utilizzati in genere per contrastare ilin eccesso, e un antiepilettico i medicinali che, combinati insieme con un antitumorale, sembrano dare risposte più che soddisfacenti nei pazienti affetti da carcinoma. A scoprirlo è stato uno studio condotto dal gruppo di ricerca sperimentale dell’Istituto dei tumori di Napoli, diretto da Alfredo Budillon, pubblicato online sul ‘Journal of Experimental & Clinical Cancer Research’. “Si tratta di una innovativa combinazione farmacologica antitumorale per il carcinoma prostatico – spiega Budillon – e sta nella capacità di duegenerici, un antiepilettico a base di acido valproico e l’antisimvastatina, di ...

