Giro d'Italia 2020, dodicesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di lunedì 12 ottobre 2020) Partenza e arrivo a Cesenatico dopo 204 chilometri per la dodicesima tappa del Giro d'Italia 2020, in programma giovedì 15 ottobre. Una frazione che onora la Granfondo Nove Colli e ovviamente ricorda anche Marco Pantani, con un percorso molto mosso che potrebbe favorire le fughe. orari E TV – La corsa prenderà il via alle ore 11:15, con l'arrivo previsto in base alla media oraria tra le 16:12 e le 16:47. La diretta tv della tappa sarà affidata a Rai Due ed Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà tutto il Giro 2020 con dirette live, ...

