Eloisa | la super modella sparita un anno fa a New York? Scalza e seminuda | terrificante | dove la hanno ritrovata

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il destino della ex top modelFontes sconvolge il Brasile e il mondo della moda internazionale. La splendida brasiliana, 26 anni. erada quasi unda New, lasciando la figlia di 7 anni all'ex marito, l'altra star delle passerelle Andre Birleanu, che aveva contribuito a lanciarla giovanissima nel 2012. La famiglia ditemeva fosse finita in un brutto giro, forse addirittura morta. Invece la ragazza è stata trovata, in stato confusionale, in una favela di Rio de Janeiro, mentre vagava per Morro do Cantagalo. Una zona pericolosissima,l'avevano notata alcuni senzatetto. Sono stati loro ad avvertire le forze dell'ordine, che l'hcosì ...