Covid-19, presidente della Polinesia positivo: è stato con Macron (Di lunedì 12 ottobre 2020) Edouard Fritch, presidente della Polinesia, è positivo al Covid-19. Solamente qualche giorno fa, è stato in contatto col Emmanuel Macron a Parigi Il presidente della Polinesia francese Edouard Fritch è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il suo servizio di comunicazione poco fa, tramite una nota ufficiale. Anche la sua compagna si è sottoposta … L'articolo Covid-19, presidente della Polinesia positivo: è stato con Macron proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Edouard Fritch,, èal-19. Solamente qualche giorno fa, èin contatto col Emmanuela Parigi Ilfrancese Edouard Fritch è risultatoal-19. Lo ha comunicato il suo servizio di comunicazione poco fa, tramite una nota ufficiale. Anche la sua compagna si è sottoposta … L'articolo-19,: èconproviene da .

ZZiliani : L’UOMO DEL GIORNO. Aleksander Ceferin, presidente UEFA e massimo esportatore di Covid-19 in Europa. - Agenzia_Ansa : Il Regeneron, farmaco usato da Trump contro il Covid-19 e da lui promesso gratis a tutti è stato sviluppato con cel… - TizianaFerrario : #Trump torna alla Casa Bianca senza mascherina e sminuisce la pericolosità del #Covid_19. Ecco come si comporta un… - Matteo8Rossi : @GiuseppeConteIT Buongiorno Presidente scusi il disturbo e se uso questo mezzo per interfacciarmi con lei io mi sar… - Marilenapas : RT @SanofiIT: Lo tsunami COVID-19 si abbatte sulla prevenzione. Gli screening per il seno, l'utero e il carcinoma del colon sono calati di… -