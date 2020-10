Corsport: il Napoli non vede l’ora di uscire dalla bolla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Manca poco, pochissimo perché la bolla del Napoli si possa finalmente sgonfiare e Gattuso dei suoi ragazzi possano tornare dalle rispettive famiglie. 4 giorni e qualche altro giro di tamponi, riporta il Corriere dello Sport e poi giovedì sarà tutto finito. Dopo il caso Juve, il Napoli non gioca da due settimane, l’inattività è datata e il carico di tensioni è stato notevole, ma lo spirito della squadra, come ha confermato anche il messaggio social di Mertens, uno dei leader veri dello spogliatoio, sembra comunque ispirato dall’ottimismo La squadra non ha mai smesso si allenarsi e di farlo con convinzione e finalmente sabato prossimo dovrebbe tornare in campo per sfidare l’Atalanta di Gasperini L'articolo Corsport: il Napoli non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Manca poco, pochissimo perché ladelsi possa finalmente sgonfiare e Gattuso dei suoi ragazzi possano tornare dalle rispettive famiglie. 4 giorni e qualche altro giro di tamponi, riporta il Corriere dello Sport e poi giovedì sarà tutto finito. Dopo il caso Juve, ilnon gioca da due settimane, l’inattività è datata e il carico di tensioni è stato notevole, ma lo spirito della squadra, come ha confermato anche il messaggio social di Mertens, uno dei leader veri dello spogliatoio, sembra comunque ispirato dall’ottimismo La squadra non ha mai smesso si allenarsi e di farlo con convinzione e finalmente sabato prossimo dovrebbe tornare in campo per sfidare l’Atalanta di Gasperini L'articolo: ilnon ...

CorSport : Clamoroso comunicato della #Juve: 'Squadra in campo per la sfida con il Napoli'?? - CorSport : #Bakayoko al #Napoli, è fatta: accordo con il Chelsea! ?? - CorSport : #Juve-#Napoli, l'Asl: 'Nessuna pressione da #DeLaurentiis' - napolista : Corsport: il #Napoli non vede l'ora di uscire dalla bolla - ilNapolista - Nikkox8 : @CorSport Gli avvocati fanno il loro mestiere e, spesso, riescono a far sembrare innocente un colpevole! Qualunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Napoli Corsport: il Napoli non accetterà nessuna sanzione per Juve-Napoli IlNapolista Corsport - L’Italia che ci piace

Su Corsport: "Juve-Napoli, dalle accuse alla sentenza“. Mercoledì il verdetto del giudice: il Club di De Laurentiis è convinto di evitare lo 0-3 a tavolino.

Corsport - Il Napoli non accetterà sanzioni

Il Napoli è convinto di aver agito nella legalità e non è intenzionato ad accettare alcuna sanzione, dal momento che lo stop è arrivato da ...

Su Corsport: "Juve-Napoli, dalle accuse alla sentenza“. Mercoledì il verdetto del giudice: il Club di De Laurentiis è convinto di evitare lo 0-3 a tavolino.Il Napoli è convinto di aver agito nella legalità e non è intenzionato ad accettare alcuna sanzione, dal momento che lo stop è arrivato da ...