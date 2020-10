Coronavirus: in un’azienda su 3 cresce lo smart working anti contagio (Di lunedì 12 ottobre 2020) “In 1 azienda su 3 (33%) cresce lo smart working anti contagio per chi è impiegato in attività che si possono svolgere da casa come le pratiche amministrative e contabili“: è quanto emerge dalla rilevazione dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione di imprese da nord a sud dell’Italia in riferimento alle ultime ipotesi di potenziamento dello smart working “per l’esplosione dei contagi da Covid-19 con il DPCM del Governo. Di fronte all’emergenza – spiega Uecoop – le aziende cooperative stanno studiando soluzioni diversificate per soci e dipendenti rispetto alle modalità e agli orari di lavoro. Il 26% delle imprese – evidenzia Uecoop – non vede soluzioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) “In 1 azienda su 3 (33%)loper chi è impiegato in attività che si possono svolgere da casa come le pratiche amministrative e contabili“: è quanto emerge dalla rilevazione dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione di imprese da nord a sud dell’Italia in riferimento alle ultime ipotesi di potenziamento dello“per l’esplosione dei contagi da Covid-19 con il DPCM del Governo. Di fronte all’emergenza – spiega Uecoop – le aziende cooperative stanno studiando soluzioni diversificate per soci e dipendenti rispetto alle modalità e agli orari di lavoro. Il 26% delle imprese – evidenzia Uecoop – non vede soluzioni ...

TeleCapriNews : Coronavirus: un uomo di 70 anni è deceduto al Cotugno, scatta la denuncia dei familiari per ritardi nell’assistenza… - ScientificGenre : Coronavirus, venti positivi in un'azienda di trattamento carne nel Padovano - PCagnan : Coronavirus, venti positivi in un'azienda di trattamento carne nel Padovano - Il Mattino di Padova Padova - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: #Coronavirus. Gli ultimi dati forniti dall'Azienda sanitaria dell'#AltoAdige segnano un decesso dopo quasi quattro mesi.… - mattinodipadova : CORONAVIRUS / Focolaio in un centro di lavorazione delle carni a Tombolo, nel Padovano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus un’azienda Covid: a Crema 33 positivi in tre giorni, 9 sotto i 29 anni Il Secolo XIX