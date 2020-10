Conte vuole misure durissime. ​Ma permette gli assembramenti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Emanuela Carucci Il premier oggi in visita nel capoluogo pugliese per nuovi progetti. Nel programma della giornata, però, non è stato previsto il distanziamento sociale tra i giornalisti Un "punto stampa" è stato definito dall'addetto dell'ufficio stampa della presidenza del Consiglio. Un assembramento è quello che in realtà si è creato nell'area circoscritta in cui i giornalisti a Taranto, durante la visita del premier Conte, son dovuti stare per intervistarlo. Sulla diretta Facebook mandata in onda sulla pagina di Giuseppe Conte si vede il presidente del Consiglio rispondere alle domande dei giornalisti. Solo i microfoni in primo piano e lui al centro della scena. Dietro le telecamere, però, che lo inquadravano (e noi de ilGiornale.it c'eravamo), le norme di sicurezza per il Covid-19 non sono ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Emanuela Carucci Il premier oggi in visita nel capoluogo pugliese per nuovi progetti. Nel programma della giornata, però, non è stato previsto il distanziamento sociale tra i giornalisti Un "punto stampa" è stato definito dall'addetto dell'ufficio stampa della presidenza del Consiglio. Un assembramento è quello che in realtà si è creato nell'area circoscritta in cui i giornalisti a Taranto, durante la visita del premier, son dovuti stare per intervistarlo. Sulla diretta Facebook mandata in onda sulla pagina di Giuseppesi vede il presidente del Consiglio rispondere alle domande dei giornalisti. Solo i microfoni in primo piano e lui al centro della scena. Dietro le telecamere, però, che lo inquadravano (e noi de ilGiornale.it c'eravamo), le norme di sicurezza per il Covid-19 non sono ...

Linkiesta : Di Maio infinocchia gli italiani sul #recoveryfund, il responsabile economico del Pd invoca più debito, #Conte è st… - MolinariRik : Se c'è emergenza sanitaria perché la maggioranza non è in aula? Forse non ci credono nemmeno loro? Non riescono nem… - rosarioT1970 : RT @Linkiesta: Di Maio infinocchia gli italiani sul #recoveryfund, il responsabile economico del Pd invoca più debito, #Conte è stato ancor… - MichelaRoi : RT @Linkiesta: Di Maio infinocchia gli italiani sul #recoveryfund, il responsabile economico del Pd invoca più debito, #Conte è stato ancor… - AlvisiConci : RT @Linkiesta: Di Maio infinocchia gli italiani sul #recoveryfund, il responsabile economico del Pd invoca più debito, #Conte è stato ancor… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte vuole Vissani contro il Governo ? "Conte vuole pieni poteri? Ma Mattarella dov'è? Si è nascosto?" Radio Radio Conte vuole misure durissime. Ma permette gli assembramenti

Un assembramento è quello che in realtà si è creato nell'area circoscritta in cui i giornalisti a Taranto, durante la visita del premier Conte, son dovuti stare per intervistarlo. Sulla diretta ...

Cina, Russia e creazione di un ordine mondiale multipolare: l’antiliberale prospettiva russa di Alexander Dugin

Si poteva pensare che questo perfetto esponente del barocco napoletano (se si vuole etichettarlo così ... di Adriana Dragoni Da quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato dal vertice ...

Un assembramento è quello che in realtà si è creato nell'area circoscritta in cui i giornalisti a Taranto, durante la visita del premier Conte, son dovuti stare per intervistarlo. Sulla diretta ...Si poteva pensare che questo perfetto esponente del barocco napoletano (se si vuole etichettarlo così ... di Adriana Dragoni Da quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato dal vertice ...