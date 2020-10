Anmar | l’appello | “Tutti i pazienti reumatici devono vaccinarsi contro l’influenza”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Onlus (Associazione Nazionale Malati), in collaborazione con i medici specialisti dell’Osservatorio CAPIRE, ha deciso di lanciare il progetto del Libro Bianco della Farmacoterapia in Reumatologia. Un volume in costante aggiornamento dove raccogliere testimonianze e lamentele registrate negli ultimi mesi circa l’impossibilità a curarsi nel nostro Paese: difficoltà d’accesso alle strutture sanitarie, negazione di alcuni farmaci, reazioni avverse ed effetti collaterali causati dal cambio di terapie, ricomparsa della patologia e disservizi vari riscontrati con le strutture sanitarie sia territoriali che ospedaliere. Al progetto, il primo mai realizzato a livello europeo, partecipano, clinici e caregiver di tutta Italia. Si pone l’obiettivo di far riaccendere i ...