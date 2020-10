The Stand – L’Ombra dello scorpione, il trailer della miniserie tratta dal romanzo di Stephen King (Di domenica 11 ottobre 2020) The Stand – L’Ombra dello scorpione, la miniserie tratta da Stephen King dal 12 dicembre su CBS All Access. Trama e trailer The Stand – L’Ombra dello scorpione è una nuova miniserie in 9 episodi tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King e in arrivo dal 12 dicembre su CBS All Access (per un debutto italiano al momento non ci sono indicazioni). Notevole il cast coinvolto nel progetto con Whoopy Goldberg, James Mardsen, Alexander Skarsgaard, Greg Kinnear tra i nomi che spiccano. Stephen King non solo ha approvato il progetto della ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 11 ottobre 2020) The– L’Ombra, ladadal 12 dicembre su CBS All Access. Trama eThe– L’Ombraè una nuovain 9 episodidall’omonimodie in arrivo dal 12 dicembre su CBS All Access (per un debutto italiano al momento non ci sono indicazioni). Notevole il cast coinvolto nel progetto con Whoopy Goldberg, James Mardsen, Alexander Skarsgaard, Greg Kinnear tra i nomi che spiccano.non solo ha approvato il progetto...

MaxxGhe : 11/10/1980. “Zenyatta Mondatta” dei THE POLICE è al n°1 della chart UK. Don't Stand So Close to Me:… - dituttounpop : #TheStand L'Ombra dello scorpione Il trailer della miniserie - capand69 : RT @Comunardo: Il fatto stesso che si possa pensare di restituire qualcosa a questa gente la dice lunga su come è stato gestito l’#Anschlus… - Comunardo : Il fatto stesso che si possa pensare di restituire qualcosa a questa gente la dice lunga su come è stato gestito l’… - patriziaandreoz : Ecco un brano per te… The Last Stand di Shining -