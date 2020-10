Roma, bar e ristoranti che si trasformano in discoteche: nessuno indossa la mascherina (Di domenica 11 ottobre 2020) Bar e ristoranti si trasformano in discoteche dopo la mezzanotte. Succede a Roma dove le telecamere nascoste di ' Stasera Italia ' hanno rilevato diversi assembramenti e la quasi totale mancanza delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 ottobre 2020) Bar esiindopo la mezzanotte. Succede adove le telecamere nascoste di ' Stasera Italia ' hanno rilevato diversi assembramenti e la quasi totale mancanza delle ...

Mascherine obbligatorie, il Viminale precisa: “No per chi fa sport, sì se si passeggia”

Roma - E' esentato dall'obbligo di indossare la mascherina all'aperto solo chi fa sport, mentre chi svolge ''attività motoria'', come ad esempio ...

