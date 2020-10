Roland Garros | Rafael Nadal asfalta Djokovic e conquista il 20esimo Slam della sua carriera | raggiunto Federer

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il 13esimo, ilin totale:compie un’altra impresa e raggiunge Rogerin testa alla classifica dei tennisti che hanno vinto più Major in. Sul campo centrale di Parigi non c’è stata storia: Novakto, capace di lottare con lo spagnolo solo nel terzo set ma comunque sconfitto con un netto 6-0, 6-2, 7-5. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Eurosport_IT : RAFAEL NADAL, SEMPRE E SOLO LUI! 1?3??????? NADAL supera 6-0 6-2, 7-5 Novak Djokovic nella finalissima di Parigi: son… - Corriere : Roland Garros, oggi la finale Nadal-Djokovic. Ecco le 5 sfide di una rivalità infinita - Eurosport_IT : Parigi: atto finale ?? E' il giorno della finalissima tra Djokovic e Nadal, chi sarà il nuovo campione di Francia?… - Angelo69180228 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, VINCE RAFAEL NADAL Battuto Djokovic in tre set (6-0, 6-2, 7-5) Nadal vince il 20° titolo Slam… - luigicastronuov : RT @Eurosport_IT: RAFAEL NADAL, SEMPRE E SOLO LUI! 1?3??????? NADAL supera 6-0 6-2, 7-5 Novak Djokovic nella finalissima di Parigi: sono 13 R… -

