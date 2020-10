Per la pillola dei 5 giorni dopo in Italia non serve più la ricetta. In Europa è così da anni (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha stabilito che anche per le minorenni non sarà più obbligatoria la prescrizione per la pillola dei 5 giorni dopo. Una decisione che arriva cinque anni dopo che la Commissione europea ha autorizzato, su parere dell’Ema, l’accesso diretto al contraccettivo d’emergenza, che va assunto entro 120 ore dal rapporto sessuale, senza la necessità di ricetta. A partire dal 2015, il farmaco francese EllaOne era già disponibile in tutte le farmacie. Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, l’ha definito «uno strumento altamente efficace per la contraccezione d’emergenza per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto, entro i 5 giorni dal ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Agenziana del Farmaco ha stabilito che anche per le minorenni non sarà più obbligatoria la prescrizione per ladei 5. Una decisione che arriva cinqueche la Commissione europea ha autorizzato, su parere dell’Ema, l’accesso diretto al contraccettivo d’emergenza, che va assunto entro 120 ore dal rapporto sessuale, senza la necessità di. A partire dal 2015, il farmaco francese EllaOne era già disponibile in tutte le farmacie. Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, l’ha definito «uno strumento altamente efficace per la contraccezione d’emergenza per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto, entro i 5dal ...

