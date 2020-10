Nadef, al Senato mancano i numeri per approvare la manovra (Di domenica 11 ottobre 2020) Al Senato mancano i numeri per approvare il Nadef, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Grande caos tra i 5 stelle. Nella giornata di mercoledì, si svolgerà la votazione per approvare il Nadef, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Il problema però è che l’esecutivo rischia adesso … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Alperil, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Grande caos tra i 5 stelle. Nella giornata di mercoledì, si svolgerà la votazione peril, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Il problema però è che l’esecutivo rischia adesso … L'articolo proviene da .

Penna74 : #Conte scrive a @ilriformista e lancia un appello alle forze politiche. Ripeto #Conte scrive al Riformista. I tem… - patriziafrezzat : RT @Libero_official: #M5s, stop alle espulsioni per timore di una crisi di governo: 'Rischiamo di andare sotto in aula sul #Nadef' https:/… - Antonel86499701 : RT @Libero_official: #M5s, stop alle espulsioni per timore di una crisi di governo: 'Rischiamo di andare sotto in aula sul #Nadef' https:/… - Franco62Fb : RT @Libero_official: #M5s, stop alle espulsioni per timore di una crisi di governo: 'Rischiamo di andare sotto in aula sul #Nadef' https:/… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: #M5s, stop alle espulsioni per timore di una crisi di governo: 'Rischiamo di andare sotto in aula sul #Nadef' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadef Senato Nadef, al Senato la maggioranza ha necessità di raggiungere 'quota 161' AGI - Agenzia Italia La Nadef è arrivata tardi, incipriata e tinta di rosa. L’analisi di Pennisi

Il Next Generation Eu subirà ritardi a causa dello stop del Parlamento europeo sulla proposta della Germania. Di conseguenza, se l'Italia non attiva il Mes, si dovrà fare un maggior ricorso al mercato ...

Count down per "semi-lockdown", Governo consulta Cts e Regioni

Roma, 11 ott. (askanews) - 'Semi lockdown' è la definizione che molti nel Governo, inteso come ministri e pletora di consiglieri tecnici, ...

Il Next Generation Eu subirà ritardi a causa dello stop del Parlamento europeo sulla proposta della Germania. Di conseguenza, se l'Italia non attiva il Mes, si dovrà fare un maggior ricorso al mercato ...Roma, 11 ott. (askanews) - 'Semi lockdown' è la definizione che molti nel Governo, inteso come ministri e pletora di consiglieri tecnici, ...