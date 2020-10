Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 11 ottobre 2020 (Di domenica 11 ottobre 2020) Torna domenica 11 ottobre 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 11 ottobre 2020 Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ritroveremo Gabriel Garko e Angela di Mondello che se la vedranno con le temutissime cinque sfere. Saranno presenti per un faccia a faccia Francesca Cipriani e il divino Otelma, ci sarà un nuovo confronto con Franceska Pepe. Inoltre ci aspettano nuove rivelazioni sconvolgenti sul caso Adua del Vesco e ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Torna domenica 11Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATENon è la D’Urso:11Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gliritroveremo Gabriel Garko e Angela di Mondello che se la vedranno con le temutissime cinque sfere. Saranno presenti per un faccia a faccia Francesca Cipriani e il divino Otelma, ci sarà un nuovo confronto con Franceska Pepe. Inoltre ci aspettano nuove rivelazioni sconvolgenti sul caso Adua del Vesco e ...

trash_italiano : Tutti gli ospiti di #DomenicaLive e #noneladurso: Paolo e Clizia tornano da Barbara, Gabriel Garko e Angela da Mond… - acmilan : #MilanJuve: la formazione delle rossonere per la storica prima volta a San Siro ??? Non perdetevi il big match, LIVE… - fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - MarinaPll : RT @Martola__: È il 2004, sei nel letto con il tuo mp3 ascoltando because you live di Jesse McCartney. Marissa Cooper non è ancora morta.… - bangtangirlz97 : comunque non concepisco il fatto che non vedrò mai live Friends e Respect ?? -