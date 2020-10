Juventus | De Laurentiis al veleno” Bloccata la cessione del centravanti”

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 11 ottobre 2020) Laavrebbe bloccato ladi Arkadiusz Milik alla Roma tenendo in stand-by l’affare relativo a Edin Dzeko. Lo ha riferito direttamente “La Repubblica”, riprendendo le parole di Aurelio De. Secondo il presidente del Napoli, il d.s Fabio Paratici avrebbe bloccato un affare da 30 milioni di Euro per tentare l’assalto a gennaio e, quindi, ingaggiare Milik a parametro zero.: le bordate di DeIl responsabile CEO di Agnelli avrebbe fatto leva proprio sulla volontà dell’ex Ajax che, da sempre, ha dato il suo consenso ad un eventuale trasferimento alla Continassa. Leggi anche:Napoli, nuova svolta: spunta il retroscena sul rinvio della gara La, se avesse acquistato Dzeko, avrebbe ...