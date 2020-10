Juve-Napoli: la Procura indaga sulla mancata bolla (Di domenica 11 ottobre 2020) Dovrebbe arrivare a metà settimana prossima il verdetto del Giudice Sportivo per quanto riguarda Juventus-Napoli. Nel frattempo, l’edizione odierna di Tuttosport fa luce su un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 11 ottobre 2020) Dovrebbe arrivare a metà settimana prossima il verdetto del Giudice Sportivo per quanto riguardantus-. Nel frattempo, l’edizione odierna di Tuttosport fa luce su un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Il calcio italiano è quel baraccone che dopo essersi esposto a figuracce di risonanza mondiale (vedi Juve allo stad… - FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - CorSport : #Juve-#Napoli, l'Asl: 'Nessuna pressione da #DeLaurentiis' - junews24com : Guerra (OMS): «Protocollo va aggiornato, serve flessibilità» - - morfurio : RT @Vatenerazzurro1: Lepore ex capo della procura di Napoli: 'Se avessimo fatto 10 anni di intercettazioni e non 2, forse la Juve si sarebb… -