Jihadisti siriani combattono e uccidono gli armeni (Di domenica 11 ottobre 2020) Nel video un jihadista con accento siriano levantino si riprende nel Nagorno Karabakh mentre insulta e offende militari armeni da poco uccisi. Li chiama maiali e infedeli e ringrazia Allah per la vittoria. «Guardate li abbiamo ammazzati in quantità, quelli sono gruppi di armeni» e poi ripete più volte infedeli. Guardate il video solo se siete maggiorenni, mostra immagini violente e scioccanti. Leggi su panorama (Di domenica 11 ottobre 2020) Nel video un jihadista con accento siriano levantino si riprende nel Nagorno Karabakh mentre insulta e offende militarida poco uccisi. Li chiama maiali e infedeli e ringrazia Allah per la vittoria. «Guardate li abbiamo ammazzati in quantità, quelli sono gruppi di» e poi ripete più volte infedeli. Guardate il video solo se siete maggiorenni, mostra immagini violente e scioccanti.

Un anno fa erano le eroine da “esibire” nei salotti mediatici. Per la loro determinazione nel combattere per la libertà. Ora su di loro e su la loro lotta è calato il silenzio. Non fanno più notizia.

Accordo per il cessate il fuoco nel Nagorno Karabakh subito violato dalle forze armate azere

(Ani Vardanyan) -Ieri, 9 ottobre, dopo 10 ore di negoziati, è stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco umanitario. L’incontro tra il Ministro degli Esteri armeno Mnatsakanyan e il Ministro d ...

