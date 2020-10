Dopo 15 giorni, i primi tre guariti nel Genoa: Perin, Marchetti, Radovanovic (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo due settimane, ecco che nel Genoa arrivano i primi guariti tra i 22 colpiti dal Covid-19. Il club ha emesso un comunicato: Il Genoa Cfc comunica che i calciatori Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultati negativi al Covid-19 per due tamponi consecutivi. Secondo protocollo i giocatori Dopo la visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica. Il presidente Preziosi si è distinto in questi giorni per dichiarazioni improntate all’omertà, vantandosi di non aver mai chiamato l’Asl né aver immaginato di farlo. E nessuna Procura della Repubblica lo ha ancora indagato per attentato alla salute pubblica. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020)due settimane, ecco che nelarrivano itra i 22 colpiti dal Covid-19. Il club ha emesso un comunicato: IlCfc comunica che i calciatori Federico, Mattiae Ivansono risultati negativi al Covid-19 per due tamponi consecutivi. Secondo protocollo i giocatorila visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica. Il presidente Preziosi si è distinto in questiper dichiarazioni improntate all’omertà, vantandosi di non aver mai chiamato l’Asl né aver immaginato di farlo. E nessuna Procura della Repubblica lo ha ancora indagato per attentato alla salute pubblica. L'articolo ilNapolista.

borghi_claudio : Faccio l'errore ogni tanto di guardare il tg1. File oscene per i tamponi. Ma ditemi che senso ha fare un tampone pe… - ilpost : Le minorenni non avranno più bisogno della ricetta per acquistare la “pillola dei 5 giorni dopo” - Agenzia_Ansa : E' arrivato il 'sì' dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Cade l'obbligo di prescrizione medica per dispensare alle mi… - gdrbbr : madonna raga vi amo dopo tre giorni siamo già in 35 - napolista : Dopo 15 giorni, i primi tre guariti nel Genoa: Perin, Marchetti, Radovanovic Anche il secondo tampone è risultato… -