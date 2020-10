Di Maio: "Lockdown? Non ci sarà Il vaccino entro la fine dell'anno" (Di domenica 11 ottobre 2020) "Non solo sono d'accordo" nel dire che non ci sarà un nuovo Lockdown ma dico anche che "l'Italia non si può permettere un nuovo Lockdown: i nostri sistemi produttivi e commerciali non se lo possono permettere", ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite alla trasmissione di Rai 3 Mezz'ora in più. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 11 ottobre 2020) "Non solo sono d'accordo" nel dire che non ci; un nuovoma dico anche che "l'Italia non si può permettere un nuovo: i nostri sistemi produttivi e commerciali non se lo possono permettere", ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Diospite alla trasmissione di Rai 3 Mezz'ora in più. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Maio Lockdown Di Maio: “Non ci sarà un secondo lockdown, non ce lo possiamo permettere” Messaggero Veneto Di Maio: “Non ci sarà un secondo lockdown, non ce lo possiamo permettere”

Il ministro alla trasmissione tv “Mezz’ora in più”: "Entro la fine dell'anno avremo le primi dosi del vaccino" "Non solo sono d'accordo" nel dire che non ci sarà un nuovo lockdown ma dico ... Così ...

Ecco perché, dopo aver reintrodotto l’obbligo di mascherina (con multe previste da 400 a mille euro) il premier Giuseppe Conte è a lavoro per studiare nuove misure per limitare i contagi. Cronaca | Po ...

