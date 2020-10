Denis Dosio una dedica importante | Il ringraziamento a Barbara D’Urso (Di domenica 11 ottobre 2020) A poco tempo dalla squalifica dal Grande Fratello Vip, Denis Dosio è tornato subito dal primo personaggio pubblico che l’ha sempre accolto a braccia aperte come se fosse un figlio, Barbara D’Urso. Infatti, l’abbiamo visto tornare sulla poltrona di Pomeriggio 5 insieme ad altri influencer che stanno spopolando sui social in questo periodo. Se all’inizio le persone dello spettacolo o comunque famose, storcevano il naso sentendo parlare di questo ragazzo giovane che faceva video per ragazzine e ragazze, la conduttrice è stata la prima a credere in lui, portandolo spesso con sé nei vari programmi e postando sul suo profilo Instagram dei video assieme. Denis Dosio una dedica importante Famosissimo sui vari social, ... Leggi su giornal (Di domenica 11 ottobre 2020) A poco tempo dalla squalifica dal Grande Fratello Vip,è tornato subito dal primo personaggio pubblico che l’ha sempre accolto a braccia aperte come se fosse un figlio,D’Urso. Infatti, l’abbiamo visto tornare sulla poltrona di Pomeriggio 5 insieme ad altri influencer che stanno spopolando sui social in questo periodo. Se all’inizio le persone dello spettacolo o comunque famose, storcevano il naso sentendo parlare di questo ragazzo giovane che faceva video per ragazzine e ragazze, la conduttrice è stata la prima a credere in lui, portandolo spesso con sé nei vari programmi e postando sul suo profilo Instagram dei video assieme.unaFamosissimo sui vari social, ...

Mrs_Styles_Mine : Unpopular opinion: A me Denis dosio nella casa del grande fratello piaceva perché non sembrava finto , non faceva t… - kindermaxxi : Volevo essere Steve Harrington, ma mi son svegliato Denis Dosio - hugsbiondo : aboliamo barbara d’urso lasciamola a denis dosio,grazie ciao - giubo_ : @zuccoallafrutta HAHAHAHHA MI HA BLOCCATA ANCHE A ME DENIS DOSIO - uservalentina : Denis Dosio mi ha sbloccata su instagram -

