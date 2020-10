Cristiano Ronaldo, il giovane U23 Peeters rivela: “In allenamento ci dicono di andarci piano con i tackle” (Di domenica 11 ottobre 2020) Daouda Peeters parla in patria ai microfoni di RTFB. Il giovane calciatore della Juventus, al momento aggregato alla squadra Under 23 ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e del rapporto con lui in campo, soprattutto in allenamento con alcune particolari attenzioni proprio nei suoi confronti.Peeters: "Ci dicono di stare attenti agli interventi su CR7"caption id="attachment 1024639" align="alignnone" width="561" Juventus Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"La prima volta ci siamo incontrati in palestra, lui era su una macchina. Mi ha salutato e mi ha fatto domande sul Belgio e sulla Guinea", ha detto Peeters su Cristiano Ronaldo. Poi ha anche rivelato: "In ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Daoudaparla in patria ai microfoni di RTFB. Ilcalciatore della Juventus, al momento aggregato alla squadra Under 23 ha parlato anche die del rapporto con lui in campo, soprattutto incon alcune particolari attenzioni proprio nei suoi confronti.: "Cidi stare attenti agli interventi su CR7"caption id="attachment 1024639" align="alignnone" width="561" Juventus(getty images)/caption"La prima volta ci siamo incontrati in palestra, lui era su una macchina. Mi ha salutato e mi ha fatto domande sul Belgio e sulla Guinea", ha dettosu. Poi ha ancheto: "In ...

goal : Sergio Ramos and Cristiano Ronaldo. Bromance ?? - goal : PSG are still interested in signing Cristiano Ronaldo, according to CalcioMercato ?? - ZZiliani : - - - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - - - Juventus F.C. comunica che in caso di eventuale posit… - ItaSportPress : Cristiano Ronaldo, il giovane U23 Peeters rivela: 'In allenamento ci dicono di andarci piano con i tackle' -… - JUNIORC4RT1ER : RT @goal: PSG are still interested in signing Cristiano Ronaldo, according to CalcioMercato ?? -