Covid, tutte le analogie e le differenze tra la prima e la seconda ondata (Di domenica 11 ottobre 2020) I numeri dei contagi ci riproiettano indietro alla fase del lockdown, ma il tracciamento e i tamponi danno una visione più chiara del fenomeno Leggi su ilsole24ore (Di domenica 11 ottobre 2020) I numeri dei contagi ci riproiettano indietro alla fase del lockdown, ma il tracciamento e i tamponi danno una visione più chiara del fenomeno

Kim mostra i muscoli, super missili alla parata militare

Kim Jong-un mostra i muscoli e sfida in contemporanea il Covid e l'America, a tre settimane dalle presidenziali negli States. La grande ...

Negazionisti a Roma, in piazza anche vigili capitolini: «Ora rischiano sanzioni»

Da Torino, Milano, Modena. Ma c'era anche qualche vigile di Roma. Circa 2 mila persone hanno partecipato alla marcia della liberazione organizzata ieri pomeriggio da neonate sigle no-mask.

