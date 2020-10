Covid | neonato positivo nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPiano di Sorrento (Na) – Ilcolpisce proprio tutti è il caso di un giovanissimo bimbo di Piano di Sorrento che, a solo 30 giorni dalla sua nascita, è risultatoal coronavirus. Era nato “sano” neanche un mese fa all’ospedale di Castellammare di Stabia, ma negli ultimi giorni aveva accusato febbre e altri sintomi. Ora il bimbo è in cura nella Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale stabiese, isolato dalla madre in un primo momento, per poi ritrovarla, in una stanza ad hoc del Policlinico, dopo la necessaria mappatura dei contagi in ambito familiare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.