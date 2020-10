Covid, Cts: quarantena scende a 10 giorni, un solo tampone in uscita. Test molecolari e antigenici per i contatti da medici di base e pediatri (Di domenica 11 ottobre 2020) La quarantena per Covid scende da 14 a 10 giorni ed è necessario un solo tampone negativo per uscire dall'isolamento. È questo, a quanto si apprende, l'orientamento... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 ottobre 2020) Laperda 14 a 10ed è necessario unnegativo per uscire dall'isolamento. È questo, a quanto si apprende, l'orientamento...

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Sulle nuove restrizioni valuteremo in queste ore' | Domenica riunione d'emergenza con il Cts… - Agenzia_Ansa : Quarantena cala a 10 giorni e un solo tampone in uscita. Lo ha deciso il #Cts. #Arcuri: 'Non ci sono condizioni pe… - petergomezblog : Misure anti-#Covid, terminato il vertice tra Speranza e #Cts: ok alla quarantena di 10 giorni e a un solo tampone d… - ale_attardo : RT @adrianobusolin: 'Migranti immuni dal Covid'. Farsa spaziale: la Meloni chiama in causa il Cts, per la Lamorgese si mette male https://t… - MauroDs87 : Nuove regole del #Cts sul #Covid in #Italia. La quarantena obbligatoria passa da 14 a 10 giorni mentre servirà un s… -