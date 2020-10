Coronavirus, Sileri: “I numeri sembrano quelli di aprile, ma non c’è lo stesso andamento del virus. I casi positivi continueranno a salire” (Di domenica 11 ottobre 2020) “I numeri sembrano quelli di aprile, ma non c’è lo stesso andamento del virus, perché non corrispondono al numero dei ricoveri, delle persone in terapia intensiva, dei morti: i casi positivi continueranno a salire, non possiamo pensare che ciò che sta accadendo nel resto d’Europa non accadrà anche qui, ma succederà più lentamente se riusciremo a rispettare le regole”. E’ quanto ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, a proposito dell’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus. “Il virus circola – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) “Idi, ma non c’è lodel, perché non corrispondono al numero dei ricoveri, delle persone in terapia intensiva, dei morti: ia salire, non possiamo pensare che ciò che sta accadendo nel resto d’Europa non accadrà anche qui, ma succederà più lentamente se riusciremo a rispettare le regole”. E’ quanto ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo, a proposito dell’evoluzione dell’epidemia di. “Ilcircola – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo ...

