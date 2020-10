Coronavirus, nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24 e stop a feste private (Di domenica 11 ottobre 2020) Conte, nuovo DpcmIl governo si muove in vista del nuovo Dpcm che potrebbe già essere firmato lunedì. L’aumento dei contagi da Coronavirus preoccupa e saranno molte le attività limitate. Coronavirus, nuove misure feste private vietate e banchetti con massimo 30 persone, chiusura dei bar e ristoranti a mezzanotte e dalle 21 divieto di sostare davanti ai locali. stop al calcetto e a tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Ma anche interventi per far funzionare in maniera più celere ed efficace il sistema dei tamponi. L’esecutivo seguirà l’andamento dei contagi prevedendo possibili nuove chiusure di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Conte,Il governo si muove in vista delche potrebbe già essere firmato lunedì. L’aumento dei contagi dapreoccupa e saranno molte le attività limitate., nuove misurevietate e banchetti con massimo 30 persone, chiusura dei bar e ristoranti a mezzanotte e d21 divieto di sostare davanti aial calcetto e a tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Ma anche interventi per far funzionare in maniera più celere ed efficace il sistema dei tamponi. L’esecutivo seguirà l’andamento dei contagi prevedendo possibili nuove chiusure di ...

