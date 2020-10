Basket, Supercoppa Serie A2 2020: risultati e classifiche (Di domenica 11 ottobre 2020) risultati e classifiche della Supercoppa di Serie A2 2020. Il primo trofeo della stagione cadetta sarà assegnato con un torneo che in questa particolare edizione vedrà al via tutte le compagini del campionato divise in sei gironi da quattro squadre divisi per macroaree, unica eccezione il girone bianco con soli tre team. A qualificarsi tra le migliori otto che si contenderanno il titolo saranno le prime sei, gli organizzatori (nel caso non passassero) e a seconda di quest’ultimo criterio la migliore o le migliori due secondi. Di seguito risultati e classifiche. classifiche GIRONE VERDE Tortona 0 Torino 0 Biella 0 Casale 0 GIRONE GIALLO Bergamo 0 Urania Milano 0 Treviglio 0 Piacenza 0 GIRONE ROSSO Mantova 0 Udine 0 Orzinuovi ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020)delladiA2. Il primo trofeo della stagione cadetta sarà assegnato con un torneo che in questa particolare edizione vedrà al via tutte le compagini del campionato divise in sei gironi da quattro squadre divisi per macroaree, unica eccezione il girone bianco con soli tre team. A qualificarsi tra le migliori otto che si contenderanno il titolo saranno le prime sei, gli organizzatori (nel caso non passassero) e a seconda di quest’ultimo criterio la migliore o le migliori due secondi. Di seguitoGIRONE VERDE Tortona 0 Torino 0 Biella 0 Casale 0 GIRONE GIALLO Bergamo 0 Urania Milano 0 Treviglio 0 Piacenza 0 GIRONE ROSSO Mantova 0 Udine 0 Orzinuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Supercoppa Basket Supercoppa, esordio amaro del Giulia Basket a Civitanova (87-56) ekuonews.it LIVE SUPERCOPPA - Blu Basket Treviglio-Assigeco Piacenza (Quarto Quarto)

Inizia la Supercoppa di Serie A2 con la Blu Basket Treviglio che sfida l'Assigeco Piacenza. La compagine orobica dovrà fare a meno di JJ Frazier un infortunio al ginocchio mentre per ...

Olimpia Milano: imbattibilità mantenuta a Trieste

Terzo successo consecutivo per l'Armani Exchange che piega nettamente Trieste al PalaRubini per 65-87. Ancora dominante LeDay con 18 punti e 14 rimbalzi.

