A breve un posto vacante. Zaia e Toti, "guerra" per lo scranno del Pd: sono loro i più quotati nel centrodestra (Di domenica 11 ottobre 2020) Si apre il rebus sul nuovo presidente della Conferenza delle Regioni dopo Stefano Bonaccini. In tanti si chiedono se il nome rappresenterà una linea di continuità o di conflittualità con Palazzo Chigi. Intanto, tra analisti e osservatori, c'è addirittura chi parla già di un "partito dei governatori", laboratorio di sviluppi politici futuri. Per la presidenza, sono diverse le personalità quotate. A cominciare da Giovanni Toti, riconfermato governatore della Liguria, leader di Cambiamo!, nonchè vice-presidente della Conferenza delle Regioni, in ottimi rapporti con Bonaccini e con gli alleati di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Ma in pista c'è un altro presidente, quello del Veneto. Dopo il terzo successo alle elezioni Luca Zaia è l'uomo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Si apre il rebus sul nuovo presidente della Conferenza delle Regioni dopo Stefano Bonaccini. In tanti si chiedono se il nome rappresenterà una linea di continuità o di conflittualità con Palazzo Chigi. Intanto, tra analisti e osservatori, c'è addirittura chi parla già di un "partito dei governatori", laboratorio di sviluppi politici futuri. Per la presidenza,diverse le personalità quotate. A cominciare da Giovanni, riconfermato governatore della Liguria, leader di Cambiamo!, nonchè vice-presidente della Conferenza delle Regioni, in ottimi rapporti con Bonaccini e con gli alleati di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Ma in pista c'è un altro presidente, quello del Veneto. Dopo il terzo successo alle elezioni Lucaè l'uomo ...

tancredipalmeri : (Breve inciso per complottisti: dubito fortemente che alla Juventus siano scontenti del rinvio, visto il reale risc… - Maripaz10925226 : RT @vallirosee: 'una breve pausa che gli ha permesso di tornare con più grinta e carica sul set. Lui che per tanto tempo ha cercato il suo… - Ciribini : @itosettiMD_MBA @ADejeuville @Iamgoingtosleep Ovviamente, colle mani pulite, stando al di fuori della gittata delle… - about_marty08 : RT @vallirosee: 'una breve pausa che gli ha permesso di tornare con più grinta e carica sul set. Lui che per tanto tempo ha cercato il suo… - BDSLOVAKIA : Il capitalismo non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non mantiene le promesse. In breve,… -

Ultime Notizie dalla rete : breve posto Lasciare supplenza breve per altra COVID: ecco perché non si può Orizzonte Scuola