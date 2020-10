Zanetti su Lautaro | “Difficile trovare uno come lui”

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il nome diMartinez ha occupato gran parte delle notizie di mercato, ma alla fine dei giochi l’Inter è riuscite a trattenerlo. Un risultato eccezionale questo per Javier, ex capitano e attuale vice-presidente della società nerazzurra, intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Assieme ad altri campioni interistiVeròn, Cambiasso, Milito e Crespo,si è espresso a favore del talento del Toro: “Si è adattato subito al calcio italiano e può crescere ancora. È il presente e il futuro dell’Inter e della nazionale argentina. Per lui è stato molto importante poter vedere da vicino Milito al Racing Avellaneda”. Milito e Crespo sicuro del futuro interista diAnche Milito e ...

Il Principe è sicuro del fatto che calciatori come Martinez sono molto rari: “Dal nostro calcio esce sempre qualcuno bravo, anche se replicare uno come Lautaro non è semplice. Noi argentini ci ...«Paulo calcia all’improvviso con potenza e precisione impressionanti, Lautaro ha magari meno visione, ma si muove in area come pochi: la palla gli arriva sempre perché si sposta… Leggi ...