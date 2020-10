Virtus Bologna-Cremona oggi in tv: data, orario e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di sabato 10 ottobre 2020) Alla Segafredo Arena la Virtus Bologna affronterà la Vanoli Cremona nel terzo turno del campionato di Serie A1 2020/2021. Due vittorie per iniziare la stagione al meglio, la banda di Djordjevic si prepara a vivere un campionato da protagonista cosa che ha fatto la scorsa annata fino all’interruzione. Due K.O invece per i lombardi ripartiti da capo con Galbiati e un nuovo roster che dovrà prendere confidenza con il campionato. Alle 20.00 di sabato 10 ottobre inizierà la sfida che potrete seguire in live streaming su Eurosport Player. Sabato 10 ottobre, Ore 20.00 –Segafredo Virtus Bologna-Vanoli Cremona (Eurosport Player) SEGUI Virtus ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Alla Segafredo Arena laaffronterà la Vanolinel terzo turno del campionato diA1. Due vittorie per iniziare la stagione al meglio, la banda di Djordjevic si prepara a vivere un campionato da protagonista cosa che ha fatto la scorsa annata fino all’interruzione. Due K.O invece per i lombardi ripartiti da capo con Galbiati e un nuovo roster che dovrà prendere confidenza con il campionato. Alle 20.00 di sabato 10 ottobre inizierà la sfida che potrete seguire in livesu Eurosport Player. Sabato 10 ottobre, Ore 20.00 –Segafredo-Vanoli(Eurosport Player) SEGUI...

Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: Segafredo Virtus Bologna - Vanoli #Cremona diretta ore 20 - laprovinciacr : Segafredo Virtus Bologna - Vanoli #Cremona diretta ore 20 - Larsotti : RT @Virtusbo: Virtus Pallacanestro Bologna comunica che in occasione della partita di Legabasket Serie A, in programma domani sabato 10 ott… - liukwell : RT @Virtusbo: Virtus Pallacanestro Bologna comunica che in occasione della partita di Legabasket Serie A, in programma domani sabato 10 ott… - antoiner01 : RT @Virtusbo: Virtus Pallacanestro Bologna comunica che in occasione della partita di Legabasket Serie A, in programma domani sabato 10 ott… -