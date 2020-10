Ultime Notizie Roma del 10-10-2020 ore 20:10 (Di sabato 10 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio salgo un ancora i contagi in Italia nelle Ultime 24 ore positivi hanno toccato 5724 casi oltre 400 in più rispetto a ieri 29 i decessi registrati 133.000 e tamponi effettuati nuovo record tra le regioni della Lombardia è sempre in testa con oltre 1100 contagi campagna Veneto Piemonte Lazio ed Emilia Romagna Oggi riunione dei capi delegazione con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presente anche il ministro della Salute Roberto Speranza domani sarà presente anche alla riunione d’urgenza del comitato tecnico scientifico sul tavolo nuovo pacchetto di misure anti contagio daper il contrasto della diffusione del covid in vista dell’ aumento dei casi si punta soprattutto a ridurre ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 ottobre 2020)dailynews radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio salgo un ancora i contagi in Italia nelle24 ore positivi hanno toccato 5724 casi oltre 400 in più rispetto a ieri 29 i decessi registrati 133.000 e tamponi effettuati nuovo record tra le regioni della Lombardia è sempre in testa con oltre 1100 contagi campagna Veneto Piemonte Lazio ed Emiliagna Oggi riunione dei capi delegazione con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presente anche il ministro della Salute Roberto Speranza domani sarà presente anche alla riunione d’urgenza del comitato tecnico scientifico sul tavolo nuovo pacchetto di misure anti contagio daper il contrasto della diffusione del covid in vista dell’ aumento dei casi si punta soprattutto a ridurre ...

Corriere : Covid, in Europa per la prima volta 100mila nuovi casi in giorno - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore 5.724 casi e 29 morti. I tamponi sono stati 133.… - Agenzia_Ansa : Nuova impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Il… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Villa San Giovanni(RC). Parte lo Sportello Adolescenti) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. ‘Caso Miramare’, Minicuci: “Legge uguale per tutti, sentenza in tempi brevi”)… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, in Lombardia oggi 1.100 nuovi casi: ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Red Bull: le novità hanno ridotto il gap dalla Mercedes

La squadra di Milton Keynes ha promosso la sospensione posteriore nuova che è stata montata in mattinata senza fare alcuna prova comparativa. Verstappen si aspettava qualcosa di più della terza posizi ...

Call of Duty: Black Ops Cold War, open beta su PS4 disponibile da oggi

Call of Duty: Black Ops Cold War è disponibile a partire da oggi in open beta su PS4, dunque tutti i possessori della console Sony potranno provare il gioco.. Call of Duty: Black Ops Cold War è ...

La squadra di Milton Keynes ha promosso la sospensione posteriore nuova che è stata montata in mattinata senza fare alcuna prova comparativa. Verstappen si aspettava qualcosa di più della terza posizi ...Call of Duty: Black Ops Cold War è disponibile a partire da oggi in open beta su PS4, dunque tutti i possessori della console Sony potranno provare il gioco.. Call of Duty: Black Ops Cold War è ...