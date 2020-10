Swiatek regina al Roland Garros, Kenin si arrende in finale in due set (Di sabato 10 ottobre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Che fosse una predestinata sembrava chiaro un pò a tutti. Era però difficile immaginare che, a soli 19 anni, avrebbe già messo la firma su un torneo dello Slam. Nella finale del Rolan Garros femminile, terzo Slam stagionale che si è concluso sulla terra battuta di Parigi, la polacca Iga Swiatek, n.54 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-4 6-1, in un’ora e 24 minuti di partita, la statunitense Sofia Kenin, n.6 Wta e quarta testa di serie. Per la 19enne di Varsavia, che da lunedì salirà al numero 17 del ranking e che nell’albo d’oro subentra all’australiana Ashleigh Barty, è il primo titolo in assoluto vinto in carriera, che arriva proprio in uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 ottobre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Che fosse una predestinata sembrava chiaro un pò a tutti. Era però difficile immaginare che, a soli 19 anni, avrebbe già messo la firma su un torneo dello Slam. Nelladel Rolanfemminile, terzo Slam stagionale che si è concluso sulla terra battuta di Parigi, la polacca Iga, n.54 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-4 6-1, in un’ora e 24 minuti di partita, la statunitense Sofia, n.6 Wta e quarta testa di serie. Per la 19enne di Varsavia, che da lunedì salirà al numero 17 del ranking e che nell’albo d’oro subentra all’australiana Ashleigh Barty, è il primo titolo in assoluto vinto in carriera, che arriva proprio in uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Swiatek regina Tennis: Kenin ko, la polacca Swiatek regina al Roland Garros ANSA Nuova Europa Iga Swiatek vince il Roland Garros: chi è la nuova regina di Parigi

Poland Garros. Iga Swiatek, a 19 anni, diventa la prima tennista polacca a conquistare un titolo dello Slam. Lo fa a Parigi, partendo da numero 54 del mondo e senza perdere un set: un dominio totale, ...

TENNIS: ROLAND GARROS. L’ALBO D’ORO FEMMINILE-5-

